Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Trafiğe Kapatıldı
32 dakika önce
- Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldıİSTANBUL - Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.
- Taksim
Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı
İSTANBUL - Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Alana giriş çıkışlar ise polis araması eşliğinde gerçekleştiriliyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı polis ekipleri tarafından yılbaşı için birçok güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirler kapsamında özellikle Beşiktaş
, Beyoğlu
, Şişli
, Kadıköy
ve Bakırıköy'de güvenlik tedbirleri yoğunlaştırıldı. Alınan tedbirler kapsamında, Taksim Meydanı'na çıkan yollarda polis ekipleri tarafından bariyerle trafiğe kapatıldı. Gece boyunca birçok noktada bulunan polis ekipleri birden fazla noktada da güneş sistemi ile çalışan güvenlik kameraları ile Taksim, İstiklal Caddesi
ve çevresini izleyecek. Zırhlı araçlarda alanda hazır bekletilirken alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:39 Kaynak: İHA
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