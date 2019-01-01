Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Trafiğe Kapatıldı

Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Alana giriş çıkışlar ise polis araması eşliğinde gerçekleştiriliyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yılbaşı için birçok güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirler kapsamında özellikle Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy ve Bakırıköy'de güvenlik tedbirleri yoğunlaştırıldı. Alınan tedbirler kapsamında, Taksim Meydanı'na çıkan yollarda polis ekipleri tarafından bariyerle trafiğe kapatıldı. Gece boyunca birçok noktada bulunan polis ekipleri birden fazla noktada da güneş sistemi ile çalışan güvenlik kameraları ile Taksim, İstiklal Caddesi ve çevresini izleyecek. Zırhlı araçlar da alanda hazır bekletilirken alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yılbaşı, İstanbul, Polis, Taksim, Güncel
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