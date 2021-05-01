Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi - Son Dakika

İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Sabah saatlerinde Mecidiyeköy Meydanı'na gelen gruplar ara sokakları kullanarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, tam kapanma tedbirleri kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.

Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.