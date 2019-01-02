Taksim Meydanı'na Yabancı Akını /tekrar/
1 saat önce
Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ / İstanbul DHA - TAKSİM Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.
Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ/ İstanbul DHA
- TAKSİM Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Burada toplananlar Pakistan
, Afganistan
ve Suriye
bayrakları açtı. Bu sırada bazı kişiler sık sık Suriye lehine slogan attı. Meydan ve çevresinde taşkınlık çıkaran grupları polis ayırdı. Kutlamalar sırasında yabancı uyruklu bir kişi darp iddiasıyla gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:43 Kaynak: DHA
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