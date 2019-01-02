Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'na Yabancı Akını /tekrar/

Taksim Meydanı'na Yabancı Akını /tekrar/

1 saat önce

Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ / İstanbul DHA - TAKSİM Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.

Taksim Meydanı'na Yabancı Akını /tekrar/, System.String[]
Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ/ İstanbul DHA - TAKSİM Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Burada toplananlar Pakistan, Afganistan ve Suriye bayrakları açtı. Bu sırada bazı kişiler sık sık Suriye lehine slogan attı. Meydan ve çevresinde taşkınlık çıkaran grupları polis ayırdı. Kutlamalar sırasında yabancı uyruklu bir kişi darp iddiasıyla gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:43 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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