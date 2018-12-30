Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'na Yılbaşı Öncesi Polis Bariyerleri Getirildi

Taksim Meydanı'na Yılbaşı Öncesi Polis Bariyerleri Getirildi

1 saat önce

Taksim Meydanı'na, yılbaşı nedeniyle güvenlik sorunu yaşanmaması için polis bariyerleri getirildi.

Taksim Meydanı'na Yılbaşı Öncesi Polis Bariyerleri Getirildi, System.String[]
Taksim Meydanı'na, yılbaşı nedeniyle güvenlik sorunu yaşanmaması için polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenilirken meydana getirilen seyyar şehir polis kamerası aracı ise dikkat çekti.

2019'a sayılı saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda öğle saatlerinde meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi. Bariyerlerin yılbaşında herhangi bir zarar gelmemesi nedeniyle alanların etraflarını kapatmak için kullanılacağı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na yerleştirileceği öğrenildi. Meydana getirilen seyyar şehir polis kamerası aracı ise dikkat çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:41 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Polis, Taksim, 3. Sayfa
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