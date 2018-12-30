Taksim Meydanı'na Yılbaşı Öncesi Polis Bariyerleri Getirildi
1 saat önce
Taksim Meydanı'na, yılbaşı nedeniyle güvenlik sorunu yaşanmaması için polis bariyerleri getirildi.
Taksim
Meydanı'na, yılbaşı nedeniyle güvenlik sorunu yaşanmaması için polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi
ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenilirken meydana getirilen seyyar şehir polis kamerası aracı ise dikkat çekti.
2019'a sayılı saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda öğle saatlerinde meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi. Bariyerlerin yılbaşında herhangi bir zarar gelmemesi nedeniyle alanların etraflarını kapatmak için kullanılacağı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na yerleştirileceği öğrenildi. Meydana getirilen seyyar şehir polis kamerası aracı ise dikkat çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:41 Kaynak: İHA
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