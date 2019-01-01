Taksim Meydanı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi
2 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali DANAŞ - İSTANBUL DHAYeni yıla Taksim'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA
Yeni yıla Taksim
'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi. 2019'a girilmesiyle meydanda büyük bir coşku yaşandı.
Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi
ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yılı saatler kala hareketlilik arttı. 2019'a girilmesiyle birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Yaşanan coşku havadan da görüntülendi
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:47 Kaynak: DHA
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