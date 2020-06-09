TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI BİNADA TEHLİKELİ ÇALIŞMA - Son Dakika

TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI BİNADA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
(Havadan görüntülerle) TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI BİNADA TEHLİKELİ ÇALIŞMAZeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydanı'nda oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de bulunan 6 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışma yapan kişiler havadan görüntülendi.
(Havadan görüntülerle) TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI BİNADA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydanı'nda oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de bulunan 6 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışma yapan kişiler havadan görüntülendi. Baret ve emniyet kemeri gibi kullanılması zorunlu olan teçhizatları olmadan metrelerce yüksekte çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. İşçilerin hiçbir önlem almadan yaptığı tehlikeli çalışma kameraya yansıdı. Drone ile görüntülendiklerini fark eden işçiler, bulundukları yerden apar topar inerek çalışmayı durdurdu. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar çatıya çıkan işçiler çalışmalarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:33 Kaynak: DHA
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