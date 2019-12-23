Taksim Meydanı'nda Ara Güler sergisi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Taksim Meydanı'nda Ara Güler sergisi - Son Dakika Magazin

Taksim Meydanı'nda Ara Güler sergisi

6 saat önce

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Taksim Meydanı'nda Ara Güler sergisi, System.String[]

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğraf sergileniyor.


Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güler'in Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu sergi Ara Güler'i, bu toprakları, bu ülkeyi daha iyi anlama konusunda bir fırsat. Güler, Beyoğlu'nun, İstanbul'un, ülkemizin önemli bir değeri. Fotoğrafçılık tarihi açısından çığır açan bir yönü var. Savunduğu değerler, bu topraklara bağlılığı daha değerli kılıyor. Sergide eski İstanbul'dan, ünlülerden ve dünyanın dört bir yanından fotoğrafları var." diye konuştu.

Ara Güler, Beyoğlu, Taksim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uzungöl'de gece saatlerinde yıkım gerginliği çıktı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Sivas'taki "Uyuz Gölü" uyuz hastalığına iyi geliyor Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
19:41 Prens George mutfağa girdi - Son Dakika Magazin
18:46 Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım' - Son Dakika Magazin
18:40 "İz Bırakanlar" başlıyor - Son Dakika Magazin
18:22 Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin
18:20 Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro - Son Dakika Magazin
17:41 Hadise, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüledi - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim Meydanı'nda Ara Güler sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]