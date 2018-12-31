Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Atlı Polislere Vatandaş İlgisi

Taksim Meydanı'nda Atlı Polislere Vatandaş İlgisi

15 dakika önce

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHATaksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında görev alan atlı polislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Taksim Meydanı'nda Atlı Polislere Vatandaş İlgisi, System.String[]
Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında görev alan atlı polislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar atlı polislere bol bol  özçekim yaptı. Bazı vatandaşların da atlı polislerin önünü keserek atları sevdiği görüldü. 

 

 Görüntü dökümü

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-Atlı polislerle özçekim yapanlar

-Atlı polisleri çekenler

-Atlı polislerin gezmesi

-Atı seven kadın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:53 Kaynak: DHA

Taksim, Güncel
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