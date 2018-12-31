Taksim Meydanı'nda Atlı Polislere Vatandaş İlgisi
15 dakika önce
Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHATaksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında görev alan atlı polislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL DHA Taksim
Meydanı'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında görev alan atlı polislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar atlı polislere bol bol özçekim yaptı. Bazı vatandaşların da atlı polislerin önünü keserek atları sevdiği görüldü.
Görüntü dökümü
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-Atlı polislerle özçekim yapanlar
-Atlı polisleri çekenler
-Atlı polislerin gezmesi
-Atı seven kadın
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:53 Kaynak: DHA
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