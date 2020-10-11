Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı

11.10.2020 05:01
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı, System.String[]

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, meydanda bir grupla henüz bilinmeyen  sebeple tartıştı. Tartışmada grup içinde bulunan 1 kişi,  üzerindeki bıçakla tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. Yaralanan kişi yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede araştırma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı

araştırma, Beyoğlu, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Ivana Sert, oğlu Ateş'in nafakasını az bulduğu için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi         
17:23
Duygu Çelikten cinayetinde korkunç iddia: 10 bin lira karşılığında gömmüşler! Duygu Çelikten cinayetinde korkunç iddia: 10 bin lira karşılığında gömmüşler!         
16:18
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları         
14:58
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 05:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei