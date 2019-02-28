Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda "Dinazor" Şaşkınlığı

Taksim Meydanı'nda "Dinazor" Şaşkınlığı

1 saat önce

Dinazor kostümü giyerek Taksim Meydanı'na gelen bir kişi, Taksim'de yoğun ilgi gördü.

Taksim Meydanı'nda
Dinazor kostümü giyerek Taksim Meydanı'na gelen bir kişi, Taksim'de yoğun ilgi gördü. Vatandaşların "dinazora" tepkisi renkli görüntüler oluşturdu.

Taksim Meydanı'na geçtiğimiz günlerde dinazor kıyafeti giyip gelen bir kişiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir anda dinazor kostümlü şahsı karşısında gören bazı vatandaşlar korkarken, bazıları da fotoğraf çektirdi. Vatandaşların "dinazora" tepkisi renkli görüntüler oluşturdu. Taksim Meydandan İstiklal Caddesine doğru yürümek isteyen dinazor kıyafetli şahsa polis ekipleri tarafından izin verilmediği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

Taksim, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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