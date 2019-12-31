Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

6 saat önce

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi, System.String[]

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Taksim Meydanı çevresinde demir bariyerler koyulurken, zırhlı araçlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olarak beklemeye başladı. Saat 16.00'dan itibaren Taksim Meydanı araç trafiğine kapatılırken, meydan ve İstiklal Caddesine giren vatandaşlar kontrol amaçlı tek tek aranıyor.

Öte yandan Taksim Meydanı'nda önlemler kapsamında özel harekat polisi ve jandarma ekipleri drone savarla nöbet tutmaya başladı.

(İHA)

Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı
Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı

Son Dakika Haberleri
01:36 Edirne ve Tekirdağ'da yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
01:34 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika
01:34 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yeni yıla Bolu Dağı'nda girdi (1) - Son Dakika
01:34 Sakarya'da güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı - Son Dakika
01:31 Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yeni yıla merhaba dedi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]