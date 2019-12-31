Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

6 saat önce

YENİ yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi, System.String[]
YENİ yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.


- İstanbul
İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
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