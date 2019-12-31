Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi - Son Dakika

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Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi
6 saat önce
YENİ yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
YENİ yıla saatler kala Taksim
Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.
- İstanbul
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