Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Drone Savar'lı Önlem

Taksim Meydanı'nda Drone Savar'lı Önlem

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda Drone Savar'lı önlemİSTANBUL - Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince özel harekat ve polis köpeklerinin yanı sıra Drone Savar'lı önlem alındı.

Taksim Meydanı'nda Drone Savar'lı önlem

İSTANBUL - Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince özel harekat ve polis köpeklerinin yanı sıra Drone Savar'lı önlem alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri alındı.
Meydanda Özel Hareket polisleri ve polis köpeklerinin yanı sıra Drone Savar'lı önlem alındı. Polis ekipleri aldığı önlemle, izinsiz şekilde uçuş yapan droneları düşürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:47 Kaynak: İHA

Polis, Taksim, Genel
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