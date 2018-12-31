Taksim Meydanı'nda Drone Savar'lı Önlem
1 saat önce
Taksim Meydanı'nda Drone Savar'lı önlemİSTANBUL - Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince özel harekat ve polis köpeklerinin yanı sıra Drone Savar'lı önlem alındı.
Taksim
Meydanı'nda Drone Savar'lı önlem
İSTANBUL - Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince özel harekat ve polis köpeklerinin yanı sıra Drone Savar'lı önlem alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri alındı.
Meydanda Özel Hareket polisleri ve polis köpeklerinin yanı sıra Drone Savar'lı önlem alındı. Polis
ekipleri aldığı önlemle, izinsiz şekilde uçuş yapan droneları düşürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:47 Kaynak: İHA
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