Taksim Meydanı'nda 'Drone Savar'lı Önlem

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince özel harekat ve polis köpeklerinin yanı sıra drone savar'lı önlem alındı.

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince özel harekat ve polis köpeklerinin yanı sıra drone savar'lı önlem alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri alındı. Meydanda Özel Hareket polisleri ve polis köpeklerinin yanı sıra drone savar'lı önlem alındı. Polis ekipleri aldığı önlemle, izinsiz şekilde uçuş yapan droneları düşürecek. - İSTANBUL

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