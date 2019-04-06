Taksim Meydanı'nda Falcı Operasyonu
51 dakika önce
Taksim Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Taksim
Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye
uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlara yaklaşarak iddiaya göre 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Vatandaşların şikayeti üzerine Taksim Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri
Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi takibe başladı. Takibi sürdüren ekipler, şüphelinin 'el falı' bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Dilencilik yaptığı tespit edilen şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, "ekmek parası topluyorum" diyerek kendisini savunduğu görüldü.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:13 Kaynak: İHA
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