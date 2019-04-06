Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Falcı Operasyonu

Taksim Meydanı'nda Falcı Operasyonu

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlara yaklaşarak iddiaya göre 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Vatandaşların şikayeti üzerine Taksim Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi takibe başladı. Takibi sürdüren ekipler, şüphelinin 'el falı' bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Dilencilik yaptığı tespit edilen şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, "ekmek parası topluyorum" diyerek kendisini savunduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

(Sümer Avcı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:41 Kaynak: İHA

Suriye, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:31:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Falcı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]