Taksim Meydanı'nda Falcı Operasyonu

Taksim Meydanı'nda falcı operasyonu 'El falı' bahanesiyle dilencilik yapan şüpheli yakalandıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda falcı operasyonu

'El falı' bahanesiyle dilencilik yapan şüpheli yakalandı



İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlara yaklaşarak iddiaya göre 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Vatandaşların şikayeti üzerine Taksim Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheliyi takibe başladı. Takibi sürdüren ekipler, şüphelinin 'el falı' bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Dilencilik yaptığı tespit edilen şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, 'ekmek parası topluyorum" diyerek kendisini savunduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti

Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı