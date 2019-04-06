Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Falcı Operasyonu

Taksim Meydanı'nda Falcı Operasyonu

41 dakika önce

Taksim Meydanı'nda falcı operasyonu 'El falı' bahanesiyle dilencilik yapan şüpheli yakalandıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda falcı operasyonu
'El falı' bahanesiyle dilencilik yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlara yaklaşarak iddiaya göre 'el falı' bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Vatandaşların şikayeti üzerine Taksim Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheliyi takibe başladı. Takibi sürdüren ekipler, şüphelinin 'el falı' bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Dilencilik yaptığı tespit edilen şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, 'ekmek parası topluyorum" diyerek kendisini savunduğu görüldü.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:35 Kaynak: İHA

Suriye, Taksim, 3. Sayfa
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