Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki bu akşam yapılacak etkinliklere izin verilmediği duyuruldu. Taksim Meydan'a çıkan yollar ve Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonun yanı sıra Taksim Kabataş Füniküler Hattı yolcu alımına kapatıldı. Taksim Meydanı'nda polis bariyerleri konuldu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görülürken, atlı polislerde meydanda devriye geziyor.

İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim ve Şişhane İstasyonlarının yolcu giriş çıkışlarına kapatıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra iki bir talimata kadar Taksim Kabataş Füniküler Hattının da yolcu alımına kapatıldığı belirtildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 sayılı kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacağı kaydedildi.