Taksim Meydanı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor
25 dakika önce
İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İstanbul
'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Taksim
Meydanı'nda rüzgarla birlikte etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İstanbul genelinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda rüzgarla birlikte etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:45 Kaynak: İHA
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