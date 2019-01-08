Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Taksim Meydanı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

13 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı.

Taksim Meydanı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]


İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı. Kar, rüzgarın etkisiyle meydandakilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri meydanda ve anıt çevresindeki biriken karları kürek yardımıyla küredi. 

Taksim Meydanı'da başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi. 

Taksim ve çevresinde ara yollarda park halindeki araçların üstleri gece yağan karla beyaza bürünürken, trafiğe çıkan bazı araçların sürücülerinin araçlarındaki karı temizlemediği gözlemlendi. 

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Yağışın görüntüsü

-Belediye ekiplerinin kar küremesi

-Kağıthane ve Beyoğlu'nda trafik

-Cadde üzerinde yol kenarında karla kaplı araçlar

-Yeşillik alanlardaki kar örtüsü

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul, Kar, Taksim, 3. Sayfa
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