Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Kaybolan Güney Afrikalı Çocuk İçin Polis Seferber Oldu

Taksim Meydanı'nda Kaybolan Güney Afrikalı Çocuk İçin Polis Seferber Oldu

30 dakika önce

Taksim Meydanı'nda kaybolan Güney Afrikalı çocuk için polis seferber oldu 9 Yaşında kaybolan çocuğun babasını bulmak için polis seferber oldu Çocuğun babasına kavuşma anı gözyaşlarına boğduİSTANBUL - Türkiye'ye turist olarak gelen Güney Afrikalı ailenin 9 yaşındaki oğulları İstiklal...

Taksim Meydanı'nda kaybolan Güney Afrikalı çocuk için polis seferber oldu
9 Yaşında kaybolan çocuğun babasını bulmak için polis seferber oldu
Çocuğun babasına kavuşma anı gözyaşlarına boğdu

İSTANBUL - Türkiye'ye turist olarak gelen Güney Afrikalı ailenin 9 yaşındaki oğulları İstiklal Caddesi'nde kayboldu. Polis ekipleri kaybolan çocuğun ailesine ulaşmak için seferber olurken, uzun uğraşlar sonrası küçük çocuğun babası bulundu. Babanın çocuğuyla buluşma anı ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Türkiye'ye turist olarak gelen Güney Afrikalı ailenin 9 yaşındaki oğlu Gugu Haim, babası İsak Haim'in elini bıraktıktan sonra İstiklal Caddesi'nde kayboldu. Bir süre sonra babası oğlunun olmadığını fark edince onu aramaya başladı. Taksim Meydanında bulunan sivil polis ekipleri tarafından fark edilen 9 yaşındaki Gugu, polis aracına bindirildi. O esnada oradan geçen ve Cihangir'de kafe sahibi olan Faysal Kılıç adlı vatandaş çocuğu ve babasını tanıdığını söyledi. Cep telefonuyla babasına ulaşan Faysal Kılıç çocuğunun polis ekipleri tarafından bulunduğunu söyledi.
'Öz yeğenim gibi seviyorum'
Cihangir'de kafesi olduğunu ve kaybolan çocuğun babasının müşterisi olduğunu ifade eden Faysal Kılıç, " Benim Cihangir'de kafem var. Bu çocuk da benim müşterimin oğlu. Bir baktım babası ağlayarak buraya geldi. Dedim buluruz buradadır. Sağda solda koşturduk. Polisler yakalamış. Babasının yanındayken İstiklal Caddesi'nde kayboldu. Turist olarak Güney Afrika'dan gelmişler. Çocuğu öz yeğenim gibi seviyorum. Kendisi 9 yaşında boksör" şeklinde konuştu.
Polis aracına bindirilerek Taksim Çocuk Şube'ye götürülen çocuk burada babasıyla karşılaştığı esnada gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anların yaşanmasının ardından çocuk babasıyla birlikte buradan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

turist, Taksim, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:14:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Kaybolan Güney Afrikalı Çocuk İçin Polis Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]