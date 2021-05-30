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TAKSİM MEYDANI'NDA KEMERLİ KAVGA KAMERA; ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ: 6 GÖZALTI - Son Dakika

TAKSİM MEYDANI'NDA KEMERLİ KAVGA KAMERA; ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ: 6 GÖZALTI

30.05.2021 12:10
TAKSİM MEYDANI'NDA KEMERLİ KAVGA KAMERA; ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ: 6 GÖZALTI, System.String[]

Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.

TAKSİM MEYDANI'NDA KEMERLİ KAVGA KAMERA; ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ: 6 GÖZALTI

SİVİL POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.

TAKSİM MEYDANI'NDA KEMERLİ KAVGA KAMERA; ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ: 6 GÖZALTI

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Özel Harekat, Taksim, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa TAKSİM MEYDANI'NDA KEMERLİ KAVGA KAMERA; ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ: 6 GÖZALTI - Son Dakika


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