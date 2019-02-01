Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Kızılay'a Kan Bağışı

Taksim Meydanı'nda Kızılay'a Kan Bağışı

1 saat önce

Türk Kızılay Beyoğlu Şubesi, kan verme kampanyası düzenledi.

Taksim Meydanı'nda Kızılay'a Kan Bağışı, System.String[]
Türk Kızılay Beyoğlu Şubesi, kan verme kampanyası düzenledi.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen kan kampanyasına, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Nejla Özsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kampanyaya katılanlar Taksim Meydanı'nda kurulan çadıra girerek kan bağışında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Kızılay'ın düzenlediği kan kampanyalarına destek verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"1 kişinin kan vermesiyle 3 kişinin hayatı kurtarılması konusunda toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz, huzur buluyoruz. Kan verince başka insanların hayatlarını kurtarma konusunda toplumsal huzuru hep birlikte yaşıyoruz. Kızılay sadece kan bağışlarıyla değil dünyanın neresinde olursa olsun bir afet olduğunda Kızılay'ımız onların yanında oluyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Beyoğlu, Taksim, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 20:07:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Kızılay'a Kan Bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]