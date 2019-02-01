Taksim Meydanı'nda Kızılay'a Kan Bağışı

Türk Kızılay Beyoğlu
Şubesi, kan verme kampanyası düzenledi. Taksim
Meydanı'nda düzenlenen kan kampanyasına, Şişli
Kaymakamı Ali Fuat Türkel
, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç
, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can
, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan
, Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Nejla Özsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kampanyaya katılanlar Taksim Meydanı'nda kurulan çadıra girerek kan bağışında bulundu.
Gazetecilere açıklama yapan AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Kızılay'ın düzenlediği kan kampanyalarına destek verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"1 kişinin kan vermesiyle 3 kişinin hayatı kurtarılması konusunda toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz, huzur buluyoruz. Kan verince başka insanların hayatlarını kurtarma konusunda toplumsal huzuru hep birlikte yaşıyoruz. Kızılay sadece kan bağışlarıyla değil dünyanın neresinde olursa olsun bir afet olduğunda Kızılay'ımız onların yanında oluyor."