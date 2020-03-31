Taksim Meydanı'nda "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Taksim Meydanı dron çekimleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Taksim Meydanı boş kaldı.
Taksim Meydanı dron çekimleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Taksim Meydanı boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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