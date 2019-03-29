Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada

Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada

54 dakika önce

Taksim Meydanı'nda öğrencilerin tekme tokat kavgası kamerada Okul çıkışı kavga eden öğrencileri vatandaşlar ayırdıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda lise öğrencilerin tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda öğrencilerin tekme tokat kavgası kamerada
Okul çıkışı kavga eden öğrencileri vatandaşlar ayırdı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda lise öğrencilerin tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.
Olay dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okuldan çıkan liseli gençler arasında Taksim Meydanı'nda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öğrenciler bir anda kavgaya tutuştu. Taksim Meydanı'nda tekme tokat kavgaya tutuşan öğrencileri okuldan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.
Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlanan kavga anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında tartışan öğrencilerin bir anda kavgaya tutuştuğu görülüyor. Kavga sırasında bir öğrencinin yere düştüğü görülürken çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle kavga sonlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

kavga, Taksim, 3. Sayfa
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