Turistin Taksim Meydanı'nda yaşadığı dehşet kameraya yansıdı - Son Dakika
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Turistin Taksim Meydanı'nda yaşadığı dehşet kameraya yansıdı

03.10.2022 09:42

İstanbul Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu bir gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçmaya başlayan şahıs, Bölge Güven Timleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Turistin bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp, ardından da gasbedildiği anlar kameralarca kaydedildi.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz 7 Eylül Cuma günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda meydandaki bir bankta oturan Fas uyruklu El Wafı Lahcen'in yanına bir şahıs geldi. Şahıs, Lahcen ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, turisti güpegündüz vatandaşların gözü önünde darp etti. Şahıs, ardından gencin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp ederek kaçmaya başladı.

Taksim Meydanı'nda turiste önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Meydandan koşarak çıkan şahıs, ardından Gümüşsuyu İnönü Caddesi'ne girerek kaçmaya devam etti. O esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, bir şahsın koştuğunu gördü. Dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren genç ile güven timleri arasında kovalamaca başladı.

Taksim Meydanı'nda turiste önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı

TELEFON VE PARA ÜZERİNDEN ÇIKTI

Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda gaspçı şahıs, bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Yaşı küçük Ü.K.'nin üst aramasını yapan güven timleri, Lahcen'den gasp ettiği telefonu ve parayı ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "gasp" suçundan adliyeye sevk edildi.

Taksim Meydanı'nda turiste önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı
Taksim Meydanı'nda turiste önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı
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Kaynak: İHA

Güven Timleri, Taksim, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turistin Taksim Meydanı'nda yaşadığı dehşet kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistin Taksim Meydanı'nda yaşadığı dehşet kameraya yansıdı - Son Dakika
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