Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı

03.10.2022 09:52

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu bir genç, bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp, ardından da gasbedildi.

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu bir genç, bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp, ardından da gasbedildi. Gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçmaya başlayan şahıs, B Bölge Güven Timleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşananlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 7 Eylül Cuma günü saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydandaki bir bankta oturan Fas uyruklu El Wafı Lahcen'in yanına bir şahıs geldi. Şahıs, Lahcen ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, genci güpegündüz vatandaşların gözü önünde darp etti. Şahıs, ardından gencin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp ederek kaçmaya başladı.

ÖNCE DARP, SONRA GASP ETTİ

Meydandan koşarak çıkan şahıs, ardından Gümüşsuyu İnönü Caddesi'ne girerek kaçmaya devam etti. O esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, bir şahsın koştuğunu gördü. Dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren genç ile güven timleri arasında kovalamaca başladı.

GÜVEN TİMLERİ KISKIVRAK YAKALADI

Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda gaspçı şahıs, bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Yaşı küçük Ü.K.'nin üst aramasını yapan güven timleri, Lahcen'den gasp ettiği telefonu ve parayı ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "gasp" suçundan adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı - Son Dakika

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