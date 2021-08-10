Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı - Son Dakika

Yabancı uyruklu, kalp hastası olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Muhammet E., ilaçlarını kullanmayı geciktirdiği için Taksim Meydanı'nda yürürken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

VATANDAŞLAR KALP MASAJI YAPTI

Yerde yatan genci gören vatandaşlar, kalbinin sıkıştığını anlayınca gencin kalbine masaj yaparak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri yerde yatan genci, ilk müdahalesini gerçekleştirerek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.