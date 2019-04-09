Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Saç Kesimi Yaptı, Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Taksim Meydanı'nda Saç Kesimi Yaptı, Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

47 dakika önce

Taksim Meydanı'nda saç kesimi yaptı, vatandaşların ilgi odağı oldu Taksim Meydanı'nda saç kesimi görenleri şaşırttıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nın ortasında saç kesimi yapan Mertcan Pekgüzel, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı'nda saç kesimi yaptı, vatandaşların ilgi odağı oldu
Taksim Meydanı'nda saç kesimi görenleri şaşırttı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nın ortasında saç kesimi yapan Mertcan Pekgüzel, vatandaşların ilgi odağı oldu. Herhangi bir mekana bağlı kalmadan istediği yerde bu işi yaptığını söyleyen Pekgüzel, "Bırakmak istediğim mesaj, herkesin kendi olması" dedi.
Taksim Meydanı'nda taburesinin üzerinde saç kesimi yapan Mertcan Pekgüzel'i gören vatandaşlar şaşkına döndü. Pekgüzel'in yanına giderek yaptığı işe büyük ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları ise kendi saçları hakkında sorular sordu.
"Daha önce boğazda saç kestim"
Yaptığı işi herhangi bir mekana bağlı kalmadan, istediği yerde yaptığını anlatan Mertcan Pekgüzel, "Doğada, dokusunu, titreşimini hoş bulduğum her yerde saç kesiyorum. Bu sadece bir yolculuk insanların ruhuna, geçirdiği zamana, hayatına, anılarına çünkü her seferinde farklı şeyler öğreniyorum. Öğrendiğimde de bir etkileşim olarak insanlara bir hediye vermek istiyorum. Bunun en iyi yolunun ne olduğunu düşünürken yaptığım en iyi işin saç kesmek olduğunu düşündüm. Bundan keyif alıyorum ve her yerde saç kesiyorum. Ben mekansızım. Daha önce Boğazda saç kestim. Maçka Parkı'nda, Kadıköy Moda'da, Galata Kulesi'nin dibinde şimdi de burada" dedi.
"Aslında bırakmak istediğim mesaj, herkesin kendi olması"
Çocukluktan beri bu işi yaptığını belirten Mertcan Pekgüzel, "13 yaşındaydım, şimdi 28 yaşındayım. Bu kadar fazla olunca insan bu iş için doğmuş gibi hissediyor. Çok ilginç bir şey. Bunu ilgi çekmek için yapmıyorum. Aslında bırakmak istediğim mesaj, herkesin kendi olması. Ruhu ve vücuduyla bir bütün olması. Hepimiz çok değerliyiz ve çok kıymetliyiz" şeklinde konuştu.
Pekgüzel'in saçını kestiği kişi ise oldukça memnun olduğunu dile getirirken, "Saçlarım bayağı uzundu. Kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:07 Kaynak: İHA

Taksim, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç "Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Saç Kesimi Yaptı, Vatandaşların İlgi Odağı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]