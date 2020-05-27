Taksim Meydanı'nda sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak, bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. 81 ilde uygulanan 4 gün sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstiklal Caddesi'ne gelen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Şemsiyesiz olan vatandaşların gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gitmeye çalıştığı görüldü. İstanbul'da bölgesel olarak etkili olan sağanağın aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:58 Kaynak: DHA
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