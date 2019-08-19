Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Taksim Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede

1 saat önce

- Taksim Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede Minibüs şoförünü bıçakla yaralamak isteyen çaycı kazayla kendi elini kestiİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında bıçaklı kavga çıktı.

- Taksim Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede
Minibüs şoförünü bıçakla yaralamak isteyen çaycı kazayla kendi elini kesti
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında bıçaklı kavga çıktı. Minibüs şoförünü yaralamak isteyen seyyar satıcı kazayla kendisini yaraladı.
Taksim Meydanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişiyle park halinde bulunan transporter minibüs şoförü arasında henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı cebinde bulundurduğu bıçağı çekerek rastgele sallamaya başladı. Bu esnada seyyar satıcı kazayla kendini yaralarken olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Kavga eden şahıslar ekiplerce ayrılarak kavga sona erdirildi.
Meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle şahıslar ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı
Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:48:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]