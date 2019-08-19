Taksim Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede
1 saat önce
- Taksim Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede Minibüs şoförünü bıçakla yaralamak isteyen çaycı kazayla kendi elini kestiİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında bıçaklı kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:28 Kaynak: İHA
- Taksim
Meydanı'nda seyyar çaycıyla minibüs şoförü arasında arbede
Minibüs şoförünü bıçakla yaralamak isteyen çaycı kazayla kendi elini kesti
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında bıçaklı kavga
çıktı. Minibüs şoförünü yaralamak isteyen seyyar satıcı kazayla kendisini yaraladı.
Taksim Meydanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişiyle park halinde bulunan transporter minibüs şoförü arasında henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı cebinde bulundurduğu bıçağı çekerek rastgele sallamaya başladı. Bu esnada seyyar satıcı kazayla kendini yaralarken olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Kavga eden şahıslar ekiplerce ayrılarak kavga sona erdirildi.
Meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle şahıslar ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis
Merkezi Amirliğine götürüldü.
Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı