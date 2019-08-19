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Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında arbede

24 dakika önce

Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında bıçaklı kavga çıktı.

Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında arbede, System.String[]
Taksim Meydanı'nda seyyar satıcıyla minibüs şoförü arasında bıçaklı kavga çıktı. Minibüs şoförünü yaralamak isteyen seyyar satıcı kazayla kendisini yaraladı.

Taksim Meydanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişiyle park halinde bulunan minibüsün şoförü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı cebinde bulundurduğu bıçağı çekerek rastgele sallamaya başladı. Bu esnada seyyar satıcı kazayla kendini yaralarken, olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Kavga eden şahıslar ekiplerce ayrılarak kavga sona erdirildi.

Meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle şahıslar ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL
Taksim, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
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