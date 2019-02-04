Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı (1)

Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı (1)

1 saat önce

Doğanay YAVUZ - İstanbul DHA- TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı (1), System.String[]
Doğanay YAVUZ - İstanbul DHA- TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:48 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel
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