Taksim Meydanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı (1)
1 saat önce
Doğanay YAVUZ - İstanbul DHA- TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.
Doğanay YAVUZ - İstanbul
DHA- TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:48 Kaynak: DHA
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