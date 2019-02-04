Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Şüpheli Paket Alarmı

Taksim Meydanı'nda Şüpheli Paket Alarmı

40 dakika önce

Taksim Meydanı'na bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Taksim Meydanı'nda Şüpheli Paket Alarmı, System.String[]
Taksim Meydanı'na bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Bir turiste ait olduğu öğrenilen çantanın içinden kıyafet çıktı. Polis ekipleri caddede önlem alırken, bazı vatandaşlar da duruma aldırış etmeden o anları öz çekim yaparak cep telefonlarına kaydetti.

Olay, 15.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taksim tramvay durağının yanında şüpheli çanta görenler vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durak çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı çantayı açtı. Açılan çantanın içinden kıyafet çıktı. Olay yerine gelen bir turist, çantanın kendisine ait olduğunu ve durakta unuttuğunu söyledi. Bir süre daha çanta üzerinde inceleme yapan ekipler, daha sonra çantayı turiste teslim etti.

Öte yandan polis ekipleri caddede önlem alırken, bazı vatandaşlar duruma aldırış etmeden o anları film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise öz çekim yaparak o anları cep telefonlarına kaydetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

Polis, Taksim, 3. Sayfa
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