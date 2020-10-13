Önceki gün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaşanan olayda, İddiaya göre meydanda vatandaşlara parfüm satmak isteyen satıcı, kız arkadaşıyla birlikte dolaşan bir gencin yanına yaklaştı. Gencin istemediğini belirtmesi sonrası satıcının ısrar üzerine aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Kısa süreli kavgada vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. O anlar kameralara yansıdı.
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Taksim Meydanı'nda tekme ve tokatlı kavga kamerada - Son Dakika