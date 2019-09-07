Son Dakika Haberleri: Taksim meydanı'nda uçuş heyecanı
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Taksim meydanı'nda uçuş heyecanı

1 saat önce

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Taksim'e kurulan rüzgar tünelinde vatandaşlar uçuş heyecanı yaşadı.

Taksim meydanı'nda uçuş heyecanı, System.String[]
İSTANBUL, DHA- TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Taksim'e kurulan rüzgar tünelinde vatandaşlar uçuş heyecanı yaşadı.
Havacılığı sevdirmek ve özendirmek, havacılık tutkusunu  gençlere aşılamak amacıyla düzenlenen  TEKNOFEST İstanbul kapsamında Taksim Meydanı'na dikey rüzgar tüneli kuruldu. Festival alanında sorulan sorulara en hızlı cevabı veren izleyiciler, rüzgar tünelinde uçma fırsatı yakaladı.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 17 Eylül'de başlayacak. Festivale 122 ülkeden, 17 bin 373 takım ve 50 binin üzerinde başvuru yapıldı. 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride, en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü.
Festival kapsamında, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterilerinin yanı sıra jet uçak gösterileri, planör, helikopter akrobasi gösterileri ve paraşüt atlayışları gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek festivale katılım ise ücretsiz.


İstanbul, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:16 Kaynak: DHA
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