Taksim Meydanı'nda "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı

Taksim Meydanı'nda "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı Taksim'de gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı.

Taksim Meydanı'nda "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı İSTANBUL - Taksim'de gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Araç içindekilerin kimlik sorgulaması da yapılırken, uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetime havadan destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Son Dakika

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu