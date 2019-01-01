Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu
1 saat önce
Gökhan ÇELİK / Can EROK - İstanbul DHA - YILBAŞI eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.
Gökhan ÇELİK/ Can EROK - İstanbul DHA
- YILBAŞI eğlencelerinin merkezi Taksim
'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi. Yılbaşı
kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar, yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte vatandaşlardan kimileri dilek fenerleri uçururken, kimileri ise meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.
(LAR)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:28 Kaynak: DHA
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