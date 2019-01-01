Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu

Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu

1 saat önce

Gökhan ÇELİK / Can EROK - İstanbul DHA - YILBAŞI eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.

Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu, System.String[]
Gökhan ÇELİK/ Can EROK - İstanbul DHA  - YILBAŞI eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar, yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte vatandaşlardan kimileri dilek fenerleri uçururken, kimileri ise meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

(LAR)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde İkramiye Kazanan Numaraların Sıralı Tam Listesi Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti

Enis Arıkan'dan Muhteşem Every Way That I Can Performansı! 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:38:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]