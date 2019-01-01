Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Hareketliliği

Taksim Meydanı'nda Yeni Yıl Hareketliliği

56 dakika önce

İstanbul - TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAREKETLİLİĞİ (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAREKETLİLİĞİ (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:38 Kaynak: DHA

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