TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI - Son Dakika
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TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI

6 saat önce

Taksim Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi.

TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI, System.String[]

Taksim Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı.

2020 yılına sayılı günler kala Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ekipleri süsleme çalışmaları yaptı. İki gün süren çalışmalarında "Mutlu Yıllar İstanbul 2020" yazısı, balon, şemsiye, hediye paketi gibi motifler ve ağaçlar ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışıklı süslemelerin önüne geçerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü

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-Süsleme çalışmaları

-Süslemelerin ışıklandırılmış hali

-Süsleme önünde fotoğraf çekenler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:20 Kaynak: DHA
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