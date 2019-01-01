Taksim Meydanı'nda Yılbaşı Coşkusu (Havadan Görüntüyle)
58 dakika önce
TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI COŞKUSU (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)İstanbul DHATaksim Meydanı'nı dolduran kalabalık geri sayımın ardından havai fişekler eşliğinde 2019'a coşkuyla girdi.
DHA
İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI COŞKUSU (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) İstanbul
DHA Taksim
Meydanı'nı dolduran kalabalık geri sayımın ardından havai fişekler eşliğinde 2019'a coşkuyla girdi. Coşkulu kalabalık havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan Taksim Meydanı
-Coşkulu kalabalıktan görüntü
-Havai fişeklerden görüntü
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:03 Kaynak: DHA
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