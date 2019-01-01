Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Yılbaşı Coşkusu (Havadan Görüntüyle)

Taksim Meydanı'nda Yılbaşı Coşkusu (Havadan Görüntüyle)

58 dakika önce

TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI COŞKUSU (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)İstanbul DHATaksim Meydanı'nı dolduran kalabalık geri sayımın ardından havai fişekler eşliğinde 2019'a coşkuyla girdi.

Taksim Meydanı'nda Yılbaşı Coşkusu (Havadan Görüntüyle), System.String[]
DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI COŞKUSU (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

İstanbul DHA

Taksim Meydanı'nı dolduran kalabalık geri sayımın ardından havai fişekler eşliğinde 2019'a coşkuyla girdi.  Coşkulu kalabalık havadan görüntülendi. 

Görüntü dökümü:

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-Havadan Taksim Meydanı 

-Coşkulu kalabalıktan görüntü

-Havai fişeklerden görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Taksim, Güncel
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