TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIKLARI - Son Dakika
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TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIKLARI

6 saat önce

İstanbul DHA Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'na kutlamalarda güvenlik önlemi almak amacıyla demir bariyerler getirildi.

TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI HAZIRLIKLARI, System.String[]

İstanbul DHA

Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'na kutlamalarda güvenlik önlemi almak amacıyla demir bariyerler getirildi.

2020 yılına saatler kala, yılbaşı kutlamalarının bir numaralı adres olan Beyoğlu Taksim Meydanı'na güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerler getirildi. Taksim Meydanı ile Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi üzerinde bir çok noktasına konulan bariyerler gündüz ekipler tarafından açılarak Taksim Meydanı, güvenlik koridoru içine alınmış olacak. Ayrıca bariyerler dışında Taksim Meydanı'nın bir çok noktasına ışıklı süslemeler yerleştirildi. Meydanda bulunan ağaçlara takılan ışıklandırmalar ile ışıklı süslemeler renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da ışıklı süslemeler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Görüntü dökümü:

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-Bariyerlerden detaylar

Işıklandırmalardan detaylar

-Fotoğraf çektiren vatandaş

-Genel ve detaylar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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