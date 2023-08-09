Taksim Meydanı'nda Yolcu Seçen Taksi Şoförüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda Yolcu Seçen Taksi Şoförüne Cezai İşlem Uygulandı

09.08.2023 16:34

İstanbul Taksim Meydanı'nda sivil trafik ekipleri tarafından yolcu seçtiği tespit edilen bir taksi şoförüne para cezası kesildi. Şoförün aracının bağlanacağını öğrenmesi üzerine tehditler savurması sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda sivil trafik ekiplerinin, yolcu seçtiğini tespit ettiği taksi şoförüne para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen şoför taşkınlık yapıp tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.'ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.

Kaynak: DHA
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Taksim, Güncel, Son Dakika

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