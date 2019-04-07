Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'nda Yumruk Yumruğa Kavga Kamerada

Taksim Meydanı'nda Yumruk Yumruğa Kavga Kamerada

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda bir turistle vatandaş arasında kavga çıktı.

Taksim Meydanı'nda Yumruk Yumruğa Kavga Kamerada, System.String[]
Taksim Meydanı'nda bir turistle vatandaş arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı Taksim Meydanı'nda görevli güven timleri ayırdı.

Taksim Meydanı'nda bulunan bir turistle Türk vatandaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Bunun üzerine Taksim Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araya girerek kavgayı sonlandırdı. Ekipler tarafından kavgadan uzaklaştırılan turistin kavga ettiği kişiye 'eşek herif' diyerek hakaret etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Kavgaya karışan kişiler güven timleri tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:15 Kaynak: İHA

Güven Timleri, kavga, Taksim, 3. Sayfa
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