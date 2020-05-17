TAKSİM MEYDANI'NDAKİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

TAKSİM MEYDANI'NDAKİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 6 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti.

Sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 6 saatlik izninin başlamasıyla, Taksim'e akın etti. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi. Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara bugün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Vatandaşlar Taksim Meydanı'na gelerek anıt önünde fotoğraf çekti, banklarda oturdu ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Taksim'deki kalabalık, havadan da görüntülendi. Görüntü dökümü: ---------- ---------- -Havadan görüntüler -Havadan görüntüler -Vatandaşlardan detaylar -Vatandaşlardan detaylar -Meydanın görüntüsü -Meydanın görüntüsü -Caddenin görüntüsü

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı