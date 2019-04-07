Taksim Meydanı'ndaki Atlı Polisler İlgi Odağı Oldu
1 saat önce
Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.
Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim
Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.
Taksim Meydanı'nda görevlerini sürdüren atlı polisler ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Anıtı
ve çevresinde atlı polisleri görenler, o anların fotoğraflarını çekip çekip kameralara aldılar. Bazı vatandaşlar atların yanına kadar gelerek çocuklarıyla fotoğraf çektirirken, bazıları atların başlarını okşayarak sevdi.
Görüntü dökümü:
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-Atlı polisler
-Vatandaşların ilgisi
-Fotoğraf ve video çekenler
-Atlı polislerin gezmesi - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:55 Kaynak: DHA
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