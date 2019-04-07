Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'ndaki Atlı Polisler İlgi Odağı Oldu

Taksim Meydanı'ndaki Atlı Polisler İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.

Taksim Meydanı'ndaki Atlı Polisler İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.

Taksim Meydanı'nda görevlerini sürdüren atlı polisler ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde atlı polisleri görenler, o anların fotoğraflarını çekip çekip kameralara aldılar. Bazı vatandaşlar atların yanına kadar gelerek çocuklarıyla fotoğraf çektirirken, bazıları atların başlarını okşayarak sevdi. 

Görüntü dökümü:

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-Atlı polisler

-Vatandaşların ilgisi

-Fotoğraf ve video çekenler

-Atlı polislerin gezmesi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:55 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Güncel
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