Son Dakika Haberleri: Taksim Meydanı'ndaki Atlı Polisler İlgi Odağı Oldu

Taksim Meydanı'ndaki Atlı Polisler İlgi Odağı Oldu

53 dakika önce

Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.

Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.

Taksim Meydanı'nda görevlerini sürdüren atlı polisler ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde atlı polisleri görenler, o anların fotoğraflarını çekip kameralara aldılar. Bazı vatandaşlar atların yanına kadar gelerek çocuklarıyla fotoğraf çektirirken, bazıları atların başlarını okşayarak sevdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:07 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Güncel
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