TAKSİM MEYDANI'NDAKİ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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TAKSİM MEYDANI'NDAKİ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
7 saat önce
Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfekte çalışması yapıldı.
Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfekte çalışması yapıldı. Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay ve tramvay durağını dezenfekte edildi.
Koranavirüs Türkiye
'de görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Taksim Meydanı'nda da öğlen saatlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi
ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları havadan da görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Çalışmalar
-Meydanın görüntüsü
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-Ekiplerin dezenfekte çalışamaları
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
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