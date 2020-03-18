Taksim Meydanı'ndaki dezenfekte çalışmaları havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Taksim Meydanı'ndaki dezenfekte çalışmaları havadan fotoğraflandı
7 saat önce
KORANAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfekte çalışması yapıldı.
KORANAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanında dezenfekte çalışması yapıldı. Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay ve tramvay durağını dezenfekte edildi.
Koranavirüs Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Taksim Meydanı'nda da öğlen saatlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
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